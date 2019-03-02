Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 2000. maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Süper Lig'in 61 sezonunda da yer alan Fenerbahçe, 2000. maça ulaşan ilk takım oldu. Galatasaray'la birlikte en fazla maça çıkan takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu hafta maçını sarı-kırmızılılardan önce oynadı ve 2000. karşılaşmaya ulaştı. Galatasaray ise yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında Süper Lig'deki 2000. maçına çıkacak.





- Ersun Yanal'dan zorunlu iki değişiklik





Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kadrosunda zorunlu iki değişiklik yaptı.

Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkan Sadık Çiftpınar cezalı, Nabil Dirar ise sakat olduğu için kadroda yer almadı. Yanal, bu isimlerin yerine Serdar Aziz ile Mathieu Valbuena'yı 11'de oynattı.

Öte yandan, sakatlığını atlatan Mehmet Ekici, 8 Şubat'taki Kayserispor maçından sonra ilk kez kadroya girdi.





- Frey var, Slimani yok





Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde kadroya dahil edilmeyen iki santrfordan Michael Frey, Çaykur Rizespor karşısında yedekler arasında oturdu.

Frey'i kadroya alan Yanal, İslam Slimani'yi ise yine maç listesinin dışında bıraktı.





- Taraftarlardan yoğun ilgi





Karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da soğuk havaya rağmen büyük ilgi gösterdi.

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe taraftarları stadın tamamına yakınını doldurarak takımlarına destek oldu.

Çaykur Rizesporlu taraftarlar ise deplasman tribününün büyük bölümünü doldurarak takımlarını İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı.

Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar, hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için, "Başınız sağ olsun Ankaragücü." diye bağırdı.





- Aatıf Chahechouhe kadroda yok





Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatıf Chahechouhe, sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giyemedi.

Rize ekibinin en formda isimlerinden biri olan Chahechouhe, İstanbul'a getirilmesine rağmen sakatlığını tam atlatamadığı için kadroya alınmadı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Chahechouhe'nin yerine Nguimbe Nakoulma'yı ilk 11'de oynattı.