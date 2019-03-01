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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 36. kez karşılaşacak

Fenerbahçe, Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor ile 36.

01 Mart 2019 Cuma 10:44
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 36. kez karşılaşacak

Fenerbahçe, Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor ile 36. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 35 maçın 20’sini kazanırken, 7 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.


Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, yarın Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Daha önce rakibiyle 35 defa oynayan sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 20’sini kazanırken, 7 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.



Fenerbahçe evinde kazanamıyor


Süper Lig’de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe, evindeki maçları kazanamıyor. Sarı-lacivertli takım, iç sahada oynadığı son 10 lig maçının sadece 3’ünü kazanırken, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Yanal’ın takımı, buna karşılık son 6 karşılaşmada ise 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe, yüzde 38 ile bu sezon Süper Lig’de isabetli şut yüzdesi en düşük takım olarak göze çarpıyor.



Aatif eski takımına karşı


Fenerbahçe’den bu sezon devre arası transfer döneminde Çaykur Rizespor’a transfer olan Aatif Chahechouhe, ilk kez eski takımına karşı oynayacak. Chahechouhe, bu sezon Süper Lig’de forma giydiği 9 maçın sadece 1’inden yenik ayıldı. O mücadele de Fenerbahçe’nin ligin ilk yarısında deplasmanda Ç.Rizespor’a 3-0 kaybettiği karşılaşmaydı.



Yanal’ın iç saha yenilgisi yok


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın sarı-lacivertlilerle iç sahada hiç yenilgisi yok. Yanal, Fenerbahçe ile ligde 21 iç saha maçında 16 galibiyet, 5 beraberlik aldı.



Sakat ve cezalılar


Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, Erten Ersu, Mehmet Ekici ve Oğuz Kağan Güçtekin bu müsabakada forma giyemeyecek. Sadık Çiftpınar da sarı kart cezalı sebebiyle Rizespor karşısında oynayamayacak.


Kanarya’da, bu zorlu mücadele öncesi Islam Slimani, Eljif Elmas, Martin Skrtel, Roberto Soldado, Nabil Dirar, Andre Ayew ve İsmail Köybaşı sarı kart sınırında bulunuyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:44
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