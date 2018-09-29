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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak- Fenerbahçe'de, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:45
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 13. sırada giriyor.

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına Okan Buruk'u getiren Çaykur Rizespor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.

Phillip Cocu'nun, Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:45
  1. Rize
  2. Fenerbahçe

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