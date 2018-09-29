Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak- Fenerbahçe'de, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek29 Eylül 2018 Cumartesi 10:45
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 13. sırada giriyor.
Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına Okan Buruk'u getiren Çaykur Rizespor'un ise 3 puanı bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.
Phillip Cocu'nun, Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
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