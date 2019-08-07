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Fenerbahçe, Cagliari'yle yenişemedi

- Fenerbahçe, yeni sezon öncesi taraftarı önünde oynadığı hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Cagliari'yle 2-2 berabere kaldı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:38
Fenerbahçe, Cagliari'yle yenişemedi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon öncesi taraftarı önünde oynadığı hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Cagliari'yle 2-2 berabere kaldı.

Ülker Stadı'nda 20 binin üzerinde taraftarının önünen çıkan Fenerbahçe, ilk yarıyı 35. dakika Emre Belözoğlu, 45+1. dakikada ise Ozan Tufan'ın golüyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Cagliari, 54. dakikada Song ve 62. dakikada penaltıdan Joao Pedro ile goller buldu ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.


- Emre Belözoğlu 1530 gün sonra golle döndü


Fenerbahçe'ye 4 sezon sonra yeniden dönen Emre Belözoğlu, Kadıköy'ün çimlerine 1530 gün sonra çıktı.

Ülker Stadı'nda son olarak 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe forması giyen Emre, 4 yılı aşkın süre sonra sarı-lacivertli formayı Kadıköy'de giydi.

İlk yarıda sahada kalan Emre Belözoğlu, 35. dakikada da şık bir frikik golü attı.

Sarı-lacivertlilerde Emre'nin dışındaki yeni transferler Altay Bayındır, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Allahyar Sayyadmanesh ve Vedat Muric ilk kez Kadıköy'de sarı-lacivertli formayı terletti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç, Cagliari'yle oynanan hazırlık maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.


- Reyes'e tepki


Fenerbahçeli taraftarlar, Meksikalı oyuncu Diego Reyes'e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Jailson'un yerine sahaya giren Meksikalı stoper, oyuna dahil olur olmaz penaltıya sebebiyet verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar da Reyes'in top ayağına geldiğinde, oyuncuyu ıslıkladı. Bu duruma engel olmak isteyen teknik direktör Ersun Yanal ile kaptan Emre Belözoğlu tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Islıklar maç sonuna kadar devam ederken, bir grup taraftar ise Reyes'e alkışla destek oldu.

Sarı-lacivertli taraftarların protesto hedefindeki diğer bir isim olan Alper Potuk da top ayağına geldiğinde zaman zaman ıslıklandı.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:38
  1. Cagliari
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Hazırlık maçı
  5. SÜPERLİG

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