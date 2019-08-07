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Fenerbahçe, Cagliari karşısında berabere kaldı

Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Cagliari ile 2-2 berabere kaldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:34
Fenerbahçe, Cagliari karşısında berabere kaldı

Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Cagliari ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler ilk yarıda 2-0 öne geçtiği müsabakanın ikinci yarısında kalesinde gördüğü 2 golle müsabakadan beraberlikle ayrıldı.


Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sahasında İtalyan temsilcisi Cagliari’yi ağırladı. Müsabakanın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan’ın golleriyle öne geçerken, maçın ikinci yarısında Pedro Santos ve Song’un golleriyle sahadan 2-2’lik skorla ayrıldı.



Taraftar ilgi göstermedi


Fenerbahçe taraftarları Cagliari ile oynanan hazırlık maçına ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 10 bin taraftar izledi.



Emre 1530 gün sonra Saraçoğlu’nda


Sakatlığı nedeniyle Audi Cup turnuvasında forma giymeyen Emre Belözoğlu Cagliari karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 1530 (4 yıl 2 ay 8 gün) gün sonra Saracoğlu’na çıktı. Emre Belözoğlu en son 30 Mayıs 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla Kasımpaşa karşısında Saracoğlu’nda taraftarlarının önünde oynamıştı. Emre Belözoğlu’na sarı lacivertli taraftarlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.



Yeni transferler ilk kez Kadıköy’de


Fenerbahçe’nin yeni transferleri Vedat Muriqi, Max Kruse, Altay Bayındır, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Allahyar ve Murat Sağlam ilk kez Saracoğlu’nda taraftarların önüne çıktı.



Sakat 5 oyuncu kadroda yer almadı


Sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Tolgay Arslan Cagliari karşısında forma giymedi. 5 futbolcunun tedavileri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:34
  1. sergi

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