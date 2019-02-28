Fenerbahçe, Ç. Rizespor maçına hazırlanıyor Fenerbahçe Süper Lig’de oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00’de gerçekleştirilen antrenman salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.