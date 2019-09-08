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Fenerbahçe, Bursa'da kötü sınav verdi!

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Bursaspor 2-1'lik skorla kazandı.

08 Eylül 2019 Pazar 23:27
Fenerbahçe, Bursa'da kötü sınav verdi!

Dünya çocuklarına farkındalık oluşturma amacıyla Bursaspor ile Fenerbahçe karşılaşırken, Bursa’da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. Karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu.

Bursaspor ile Fenerbahçe, dünya çocuklarına farkındalık oluşturma amacıyla Bursa’daki hazırlık maçında karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadele Bursaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren goller 4’üncü dakikada Burak Altıparmak ve 43’üncü dakikada Burak Kapacak’tan geldi. Sarı lacivertlilerin tek golünü 87’nci dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti. Bursaspor’da ilk maçına çıkan Burak Altıparmak, 1 gol ve 1 asistiyle yıldızlaştı.

Fenerbahçe'de Gustavo, Bursaspor'da 7 yeni oyuncu sahada

Fenerbahçe’de yeni transfer Luis Gustavo karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Bir pozisyonda kısa süreli sakatlık yaşayan ve saha içindeki tedavisinin ardından oyuna devam eden Gustavo devre arasında yerini Sadık Çiftpınar’a bıraktı. Bursaspor’da da ilk 11’de maça başlayan yeni transferlerden Igor, Aykut Akgün ve Burak Altıparmak ilk kez yeşil beyazlı forma ile sahaya çıktı. Ayrıca yeşil beyazlıların diğer transferlerinden Yevhen Seleznov, Mamadou Diarra, Onurcan Piri ve Musa Araz da oyuna sonradan dahil oldu.

Başlama vuruşu çocuklardan

Ülkemizde ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için oynanan karşılaşma öncesinde stadyumda sadece çocuk müzikleri çalındı. Ayrıca maç başlamadan her iki takımın futbolcuları çiçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise forma dağıttı. Plaket ve forma takdiminin ardından karşılaşmanın başlama vuruşunu 1 Lösev ve 1 down sendromlu çocuk yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile Bursaspor Başkanı Mestan, karşılaşmayı çocuklarla beraber yedek kulübesinin arkasında takip etti.

İLK BİR DAKİKA ALKIŞ TUTULDU

Seremoniye ise her iki takımın oyuncuları çocuklarla çıktı. Karşılaşma başladıktan sonra ilk bir dakika her iki takımın taraftarları alkışladı. Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulan özel tribünde yerini aldı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 23:27
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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