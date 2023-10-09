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Spor Fenerbahçe bu sezon istatistikleri altüst ediyor!
Spor

Fenerbahçe bu sezon istatistikleri altüst ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-09 21:46:00 -
Fenerbahçe bu sezon istatistikleri altüst ediyor!

Avrupa’da bu sezona imzalı bir giriş yapan Fenerbahçe, oynadığı hem zirvede hem de gündem de yerini korumaya devam ediyor! Sarı-lacivertliler bu sezon istatistikleri altüst etmiş durumda.

Fenerbahçe bu sezon çıktığı 16 resmi müsabakada sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa’nın 5 büyük liginde ve Türkiye’de bu rakamı yakalayan tek takım oldu. Şüphesiz Fenerbahçe’de bu rakamın perde arkasında yatan etken kulüp içinde oluşan aile ortamı oldu. İsmail Kartal önderliğindeki sarı-lacivertlilerde hücum hattı golcülüğün yanı sıra asistlerle de dikkat çekiyor.

 

İleri dörtlü, dört dörtlük!

Fenerbahçe, hücum hattında sıkıntı çekmezken, oyuncuların gol ve asist katkısı en çok dikkat çekenler arasında oldu.

İrfan Can Kahveci 7 gol ve 5 asistle geçen sezon ki yaşanan krizi silip atarken, Edin Dzeko 8 gol ve 5 asistle adeta eski dönemlerine döndü. Szymanski 8 gol ve 4 asistle oynarken, Dusan Tadic ise 6 gol ve 3 asistle katkı sağladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Stoper ikilisi güven kokuyor!

Fenerbahçe’nin atanı kadar stoperleri de güvenli. Öne çıkan ikili Becao-Djiku olurken jokerde Serdar Aziz’de bu ikiliyle uyum halinde.

 

Kale emin ellerde

Fenerbahçe’de sezon başı İrfan Can Eğribayat kaleyi korurken çıktığı 6 müsabakada kalesinde sadece 2 gol gördü. Daha sonradan takıma katılan Hırvat file bekçisi Livakovic ise çıktığı 6 müsabakada kalesinde 3 gol gördü.

 

Görünmez kahraman FRED

Gol/asist bazında pek görünmesede oyun içi akışta verdiği mücadele gözle görünür şekilde. Fenerbahçe’nin bu sezon adeta cımbızla seçilmiş ve tam yerine koyulmuş transferi denilebilir. Fred bu sezon çıktığı 11 maçta 3 asist ile görev alıyor.

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