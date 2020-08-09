  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe Bruma'yı da transfer ediyor

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak ile sözleşme imzaladıktan sonra şimdi de Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'yı transfer etmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:29:00 -
Fenerbahçe Bruma'yı da transfer ediyor

Transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak ile sözleşme imzaladıktan sonra Sinan Gümüş ile de anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yine bilindik bir isim ile dirsek temasına geçti.

Psv ile masaya oturuldu

Yerli ya da ligi bilen isimler üzerine yoğunlaşan Sarı-Lacivertliler bir dönem Galatasaray forması giyen ve bonservisi PSV'de olan oyuncu için Hollanda kulübü ile temasa geçti.

Menajeriyle de temas sağlandı

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçeli kurmaylar, Portekizli sağ kanat için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Bruma'nın menajeriyle de temas sağlandı.

Ücretinin tamamı karşılanacak

Fenerbahçe'nin Bruma'nın PSV'den aldığı ücretin tamamını ödemeyi kabul ettiği kiralama bedelinin ise düşük tutulmasını istediği öne sürüldü. Görüşmelerin devam ettiği de öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkeden Rusya'yı çıldırtacak açıklama: NATO üyeliğine hazırız
Dünya

O ülkeden Rusya'yı çıldırtacak açıklama: NATO üyeliğine hazırız

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'dan komşusu Rusya'yı kızdıracak bir açıklama geldi. Gakharia, "Gürcistan NATO üyeliğine tamamen hazır" d..
Eskişehir’de ‘akademisyen doktora saldırdı’ haberi ‘yalan’ çıktı!
Gündem

Eskişehir’de ‘akademisyen doktora saldırdı’ haberi ‘yalan’ çıktı!

Eskişehir’de sağlık raporu vermediği için bir akademisyen tarafından doktora saldırıldığı yönündeki medyada yer alan haberin gerçeği yansıtm..
Sinop Durağan'da ilginç görüntü! Vatandaş isyan etti
Aktüel

Sinop Durağan'da ilginç görüntü! Vatandaş isyan etti

Sinop'un Durağan ilçesindeki Gökırmak Sosyal Tesisleri önünde çok ilginç bir olay yaşandı.
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı