"Fenerbahçe, borç meselelerini konuşmayan bir kulüp olacak"





İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Fenerbahçe'de 1957'den 1965'e kadar basketbol oynayan ve daha sonra Koç Holding'de 35 yıl üst düzey yöneticilik yapan Tuğrul Kutadgobilik, çocukluğundan bu yana tanıdığı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u övdü.

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda önemli başarılara imza atan, 1967 yılında girdiği Koç Holding'de önemli görevler üstlenen Tuğrul Kutadgobilik, anılarını, spora yaptığı katkıları ve çok yakından tanıdığı Ali Koç'u AA muhabirine anlattı.

Çocukluğunda basketbol takımına girdiği Fenerbahçe Kulübüne 31 Ekim 1957'de üye olan ve 62 yılı geride bırakan 78 yaşındaki Kutadgobilik, sözlerine "Ali Koç'un çocukluğunu biliyorum." diye başladı.

Koç ailesinde 3 nesli de yakından tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Kutadgobilik, "Ali ve Mustafa'yı Fenerbahçeli yapan Kamer Kaya'yı da çok iyi tanırım. Rahmi Bey çok meşgul bir iş adamıydı. Kamer de onun yardımcısı olarak ailede, çocuklarla hafta sonu ilgilenirdi. Kamer de Mustafa'yla Ali'yi alıp hafta sonları maça götürürdü. Fenerbahçe öyle bir camiadır ki bir kere o sevgiyi hissettikten sonra kalbinden çıkaramazsın. Gerek Mustafa gerekse Ali'de büyük bir Fenerbahçe sevgisi vardır. Ali Koç, çok zor bir devrede başkan adayı oldu ve çok büyük bir ilgiyle başkanlığa seçildi. Bu sezon geçicidir." diye konuştu.

Ali Koç'un çok zor bir göreve soyunduğunu ancak problemin kaynağını iyi bildiğini aktaran Kutadgobilik, "Devamlı borçla dönen bir şirket olmaz. Dolayısıyla teşhisleri doğru Ali'nin. Ali Koç'un başkanlığında Fenerbahçe, birkaç yıl sonra bu borç meselelerini konuşmayan bir kulüp haline gelecek. Bugün, Fenerbahçe'nin gelirleri ancak borçların faizlerine yetiyor. Fenerbahçe, çok iyi planlarla bu kısır döngüden çıkacak. Taraftarının da katkısıyla yeni bir proje çıkacak. Bu mesele kısa zamanda Ali Koç'la çözülür." ifadelerini kullandı.





- "Koç ailesinin fıtratında spor var"





Tuğrul Kutadgobilik, uzun yıllar birlikte çalıştığı Koç ailesinin spora verdiği öneme vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Koç ailesinin fıtratında sporla uğraşmak var. Vehbi Bey'den sonra görevi devralan Rahmi Bey, müthiş bir Beşiktaşlıdır. Beşiktaş Kulübüne başkan olmadı ama çok büyük katkıları oldu. Acı bir şekilde kaybettiğimiz büyük oğlu rahmetli Mustafa Koç, Fenerbahçe'de 1907 Fenerbahçeliler Derneğini kurdu. Son olarak Ali Koç. Çocukluğundan beri Fenerbahçe'ye bağlı olan birinin büyük bir sorumluluk almasını takdirle karşılıyorum. Fenerbahçe camiası da Ali Koç'u büyük bir takdirle karşıladı. Böyle büyük bir spor kulübü borçla yönetilmemeli ve para derdi olmamalı. Ali Koç, bunu tespit etti ve bugün Fenerbahçe'nin borçlarını ödemeyi birinci plana aldı. İşin temeline indi. Ali Koç'un bu davranışının diğer bütün kulüplere de örnek olmasını diliyorum. Zaten örnek de oldu."





- "Ali Koç'un emekleri boşa gitmeyecek"





Ali Koç'un çok büyük bir Fenerbahçe sevgisine sahip olduğunu anlatan Kutadgobilik, "Bir seferinde eve geldi, eli sarılı, 'Ne yaptın?' dedim. Gol kaçırınca öndeki sıraya vurmuş ve eli kırılmış. Ali Koç, Fenerbahçe'yi gönülden yaşayan biri. Bu çok mühim. Ali Koç, hakiki bir Fenerbahçeli. Evet, ben de Fenerbahçeliyim ama Ali'nin Fenerbahçeliliği bir başka. Onun manevi gücü bizden çok daha ileride. Bunu da Fenerbahçe taraftarı anlıyor. Ali Koç'un bu emekleri boşa gitmeyecek ve Fenerbahçe'nin uzun vadeli yolu iyi olacaktır." şeklinde konuştu.

Ali Koç'la Koç Holding'de birçok projede yakından çalıştığını vurgulayan Tuğrul Kutadgobilik, "Ali Koç'u çok iyi tanıma imkanına eriştim. Çocukluğunu, evlilik çağını ve sonraki dönemlerini iyi bilirim. Ben Koç Holding'in Halkla İlişkiler Başkanlığını da yaptım. O da bu grubun yönetim kurulu üyesiydi. Beraber de çalışma imkanı buldum. Sonraki devrede Dünya G-20 Sosyal İşler Komitesi Başkanlığı Ali Koç'a verildi. Ali Koç'un burada başmüşavirlerinden biri oldum. Onun buradaki başarısı için çalıştım ve çok da başarılı olduk. Ali size ne yapmanız gerektiğini söylemez, hedefi gösterir. Hedefe nasıl ulaşacağını sana bırakır, sana bu konuda coşku verir. Ali Koç'un yeni tip lider profilini oluşturan da budur. Ben bunu bugün kulüpte de görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç'un başkan seçildiği gün sevinçlerinin kendisiyle yaşadığı en özel an olarak tanımlayan Kutadgobilik, Koç ailesinin de bu göreve destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Vehbi Bey'in felsefesini ailenin büyük ablası olan Sayın Semahat Arsel Hanımefendi taşır. Semahat Hanım ve Suna (Kıraç) Hanım, Vehbi Bey'le çok yakın çalışmıştı. Suna Kıraç, Koç Holding'in ruhudur. Hastalığından dolayı kendisine şifa diliyorum. Semahat Hanım, Ali'nin pek sporla meşgul olmasını istemezdi. Ali'nin bütün gücünü holdinge vermesini isterdi ama baba Rahmi Koç, sporu çok iyi bilen biri. O, Ali Koç'un bu sevgisini gördü. Babası, Ali'yi teşvik etti. Ali, Fenerbahçe'ye bu hizmeti verecektir ve önemli başarılara imza atacaktır."





- Fenerbahçe'deki basketbol yılları





Tuğrul Kutadgobilik, 12-13 yaşında Fenerbahçe altyapısına girdiğini kaydederek, unutamadığı yıllarını şöyle anlattı:

"Yıldız takım ve genç takımda oynadıktan sonra 17 yaşında A takıma yükseldim. 7-8 sene Fenerbahçe A Takımı'nda basketbol oynama şerefine eriştim. Takımdaki kaptanım rahmetli Mehmet Baturalp'ti. A takımda ilk maçıma Galatasaray karşısında çıktım. Bu maçın 3. ya da 5. dakikasında Güner (Yalçıner) ağabey sakatlandı. Hocamız Samim Gönenç, beni oyuna aldı ve ilk A takım maçımı Galatasaray'a karşı oynadım. Spor ve Sergi Sarayı tamamen doluydu. Son basketi atmak bana nasip oldu. Maçın sonuna 20-25 saniye kala 62-62'lik beraberlik vardı. Son topu ben kullanmayacaktım ama diğerlerine sıkı pres olunca top bana geldi. Son saniyede basketi attım ve maçı kazanarak liderliğe yükseldik. Bu basketle takımdaki yerimi sağlamlaştırdım."





- TOFAŞ ve Arçelik'in spora girmesinde başrol oynadı





Tuğrul Kutadgobilik, basketbola büyük hizmetler veren TOFAŞ'ın ve bir dönem Türk voleyboluna damga vuran Arçelik'in spora girmesinde başrol oynadığını söyledi.

Koç Topluluğu Spor Şenliği'ni kuran kişinin kendisi olduğunu dile getiren Kutadgobilik, Vehbi Koç'la TOFAŞ Kulübü ile ilgili yaşadığı anısını şöyle anlattı:

"Koç'ta Arçelik Spor Kulübünü de ben kurdum. O dönemde genel müdür yardımcısıydım Arçelik'te. Aynı şekilde TOFAŞ Basketbol Takımı'nın da kurulmasında vardım. TOFAŞ'la ilgili bir hatıram var. Ben bir gün Vehbi (Koç) Bey'e, 'TOFAŞ, Bursa'da çok önemli bir maç oynuyor, sizi de müsadenizle oraya götürmek isterim.' dedim. 'Giderim ama bir şartla, pehlivan güreşleri de yapılacak. Ata sporumuz güreş de olacak.' dedi. TOFAŞ'ın güreşe girmesini istedi. O zaman TOFAŞ Spor Kulübünün başkanı Yalçın İpbüken. Yalçın'la konuştuk ve hemen bir güreş takımı kurdu. TOFAŞ Güreş Takımı, ilk kurduğumuz sene Avrupa'da önemli bir başarı elde etti. Sözümüzü tuttuk, daha sonra da güreş şubesi kapandı."





- "60 yıllık üyelik büyük bir onurdur"





Tuğrul Kutadgobilik, Fenerbahçe Kulübünde 60 yılı doldurmanın büyük bir onur olduğunu anlattı.

Yüksek divan kurulundan 2017 yılında 60 yılı doldurduğu için bir plaket alan Kutadgobilik, "Bu, benim için büyük bir onur. Bununla iftihar ediyorum. Benim için büyük bir madalya." değerlendirmesinde bulundu.

Hayatını, Koç Holding'de yaşadıklarını 2017'de kaleme alan ve "Koç'ta Üç Nesil" kitabını çıkaran Tuğrul Kutadgobilik, "Burada Vehbi Bey'i daha sonra Rahmi Koç'u anlattım. Mustafa, Ali ve Ömer Bey'le de çalışma fırsatı buldum ve kitapta üçüncü nesil olarak onlara da yer verdim. Ali'den çok daha büyük faaliyetler bekliyorum. Daha büyük işler yapacak." diyerek sözlerini tamamladı.