Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır24 Şubat 2019 Pazar 20:26
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
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