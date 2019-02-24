Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.