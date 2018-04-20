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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tatil edildi! Şimdi ne olacak?

TFF, tatil edilen derbi ile ilgili kararını haftaya verecek.

20 Nisan 2018 Cuma 00:12
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tatil edildi! Şimdi ne olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı için gelecek hafta karar verecek.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Müsabakanın akıbetiyle ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 00:12
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