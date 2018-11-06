Fenerbahçe, Benzia'ya ceza verebilir

Fenerbahçe'de, Galatarasaray derbisinin ardından sosyal medyada paylaşım yapan Benzia'ya para cezası gelebilir.

Benzia,derbi maçta devre arasında oyundan alınmıştı. Genç oyuncu, maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik olarak, "Her zaman ben. B.... bir karar. Futboldan hiçbir şey anlamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yönetim, konuyla ilgili olarak Koeman ve Comolli'den gelecek raporu bekliyor. Kötü performansından sonra disiplin sorunları da yaşamaya başlayan Benzia'ya ciddi bir para cezası gelebilir. (Fanatik)