Fenerbahçe, Benzia'ya ceza verebilir
Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından teknik heyete yönelik olarak paylaşımda bulunan Fenerbahçeli Benzia'ya para cezası gelebilir.06 Kasım 2018 Salı 16:52
Fenerbahçe'de, Galatarasaray derbisinin ardından sosyal medyada paylaşım yapan Benzia'ya para cezası gelebilir.
Benzia,derbi maçta devre arasında oyundan alınmıştı. Genç oyuncu, maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik olarak, "Her zaman ben. B.... bir karar. Futboldan hiçbir şey anlamıyorlar" ifadelerini kullandı.
Yönetim, konuyla ilgili olarak Koeman ve Comolli'den gelecek raporu bekliyor. Kötü performansından sonra disiplin sorunları da yaşamaya başlayan Benzia'ya ciddi bir para cezası gelebilir. (Fanatik)
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