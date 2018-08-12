Fenerbahçe-Benfica maçının hakemi belli oldu

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak.

Fenerbahçe, Portekiz'de oynanan ilk maçta Benfica'ya 1-0 mağlup olmuştu.