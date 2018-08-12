Fenerbahçe-Benfica maçının hakemi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Fenerbahçe'nin evinde Benfica ile karşılacağı maçın hakemi belli oldu. Salı günü oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.12 Ağustos 2018 Pazar 13:08
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak.
Fenerbahçe, Portekiz'de oynanan ilk maçta Benfica'ya 1-0 mağlup olmuştu.
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