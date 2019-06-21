Fenerbahçe Beko'nun cezası ertelendi
Tahkim Kurulu tarafından seyircisiz oynama cezasının ertelenmesiyle Fenerbahçe Beko taraftarları, Anadolu Efes ile oynanacak play-off final serisinin yedinci maçında Sinan Erdem Salonu'nda bulunabilecek.21 Haziran 2019 Cuma 16:40
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile oynayacağı play-off final serisi yedinci maçı için, sarı-lacivertli kulübün aldığı seyircisiz oynama cezasına yaptığı itiraz Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından değerlendirildi. Yapılan inceleme sonunda seyircisiz oynama cezasının daha sonra oynanacak müsabakalarda uygulanması kararı alındı. Bu karar sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribünündeki yerlerini alabilecek.
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