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Fenerbahçe Beko'dan Melli'ye teşekkür

26 Temmuz 2019 Cuma 10:19
Fenerbahçe Beko'dan Melli'ye teşekkür


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden New Orleans Pelicans ile anlaşan İtalyan oyuncusu Nicolo Melli için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezon boyunca Fenerbahçe Beko formasını giyen 28 yaşındaki basketbolcunun kariyerine New Orleans Pelicans'ta devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugüne dek mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda çubuklu formamıza büyük bir özveriyle hizmet eden ve bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılan Nicolo Melli'ye, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar dileriz."

Nicolo Melli, Fenerbahçe Beko ile birer kez lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.


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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:19
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe Beko
  3. New Orleans Pelicans
  4. Nicolo Melli

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