Spor Fenerbahçe deplasmanda Baskonia'yı devirdi
Spor

Fenerbahçe deplasmanda Baskonia'yı devirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe deplasmanda Baskonia'yı devirdi

Euroleague'in 19. haftasında İspanya deplasmanına çıkan Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı 108-93 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Maça damga vuran an ise Nicolo Melli'nin orta sahadan gönderdiği imkansız üçlük oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Buesa Arena’nın zorlu atmosferinde maça dengeli başlasa da ilk çeyreği 28-24 geride kapattı. İkinci periyotta hücumdaki ritmini bulan Fenerbahçe, soyunma odasına 53-53 eşitlikle giderek maçı ortak noktaya taşıdı. Wade Baldwin’in 24 sayıyla liderlik ettiği hücum hattı, İspanyol savunmasını darmadağın etti.

MELLI’DEN ORTA SAHA FÜZESİ VE KIRILMA ANI

Üçüncü çeyrek Fenerbahçe için oldukça olaylı başladı. Horton-Tucker, ikinci sportmenlik dışı faulüyle oyun dışı kalırken takım kısa süreli bir şok yaşadı. Ancak çeyreğin son saniyesinde sahneye çıkan Nicolo Melli, orta sahadan gönderdiği mucizevi üçlükle sarı-lacivertlileri final periyoduna 85-82 önde taşıdı. Bu basket, maçın psikolojik kırılma noktası oldu.

SON ÇEYREKTE FENERBAHÇE FIRTINASI

Final periyoduna savunma sertliğini artırarak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikada rakibine sadece 5 sayı izni verirken 14 sayı üreterek farkı bir anda açtı. Maçın geri kalanında kontrolü elden bırakmayan temsilcimiz, sahadan 108-93’lük skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla bir maçı eksik olan Fenerbahçe 12. galibiyetine ulaşırken, Baskonia 13. mağlubiyetini aldı.

 

