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Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de

- Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy:"Bu zor ve sıkıntılı dönemlerde Dörtlü Final'e beşinci kez kalmak mutluluk ve gurur verici bir şey"

25 Nisan 2019 Perşembe 22:59
Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, THY Avrupa Ligi'nde 5. kez üst üste Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın başarısından dolayı mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Özsoy, zor bir dönemde önemli bir başarı elde ettiklerini vurgulayarak, "Üst üste beşinci kez Dörtlü Final'deyiz. Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuz adına, başta Zeljko Obradovic olmak üzere tüm takımı tebrik ediyoruz. Hakikaten büyük bir iş yaptılar. Bu zor ve sıkıntılı dönemlerde Dörtlü Final'e beşinci kez kalmak mutluluk ve gurur verici bir şey." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu aktaran Özsoy, "Basketbolu aynı futbol gibi diğer sporlar gibi Fenerbahçe'nin lokomotifi yapmak ve kalıcı bir kültür yerleştirmek istiyoruz. Bu uzun bir yoldu ve bu noktaya gelene kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bu zor günlerde bize destek veren ana sponsorumuz Beko'ya. Hakikaten bu sıkıntılı günlerde bize destek verdiler ama esas bundan sonra başlıyor. Zor bir dönemeci geçtik ama orası Dörtlü Final. Hepsi önemli maçlar ama biz bunların tadını çıkarmayı da biliyoruz. Dolayısıyla o seviyeler bildiğimiz yerler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber kupayı kaldırarak daha uzun konuşuruz." değerlendirmesinde bulundu

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 22:59
  1. Basketbol
  2. Dörtlü Final
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Beko
  5. Semih Özsoy
  6. THY Avrupa Ligi

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