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Spor Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı
Spor

Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını deplasmanda 100-92 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 09:46:00 -
Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Sarı-lacivertli takım, ligde 16. galibiyetini elde etti.

İyi savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakika içinde 4-0 üstünlük yakaladı. AX Armani Exchange Milan, Punter'in sayılarıyla 5. dakikada 12-12 beraberliği yakalarken, ilk çeyreği de 28-24 önde geçti.

Karşılaşmanın 2. periyoduna da iyi savunmayla başlayan sarı-lacivertli ekip, Guduric'in basketiyle 12. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 29-28. Çeyreğin son dakikasına 50-49 önde giren Fenerbahçe Beko, son saniyede Brooks'un üç sayılık basketine engel olamayınca soyunma odasına 52-50 geride gitti.

Ev sahibi ekip, Punter'in basketiyle 22. dakikada farkı 7 sayıya (60-53) çıkardı. İyi savunmasıyla rakibine sayı şansı vermeyen ve 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in sayılarıyla 24. dakikada tekrar öne geçti: 60-61. Üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli takım, son periyodu 78-69 önde girdi.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 100-92 kazandı.

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