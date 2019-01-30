0553 313 94 23

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e konuk oluyor

Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında yarın Almanya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:36
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e konuk oluyor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 18 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 10'unu da yitiren Bayern Münih ise 7. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ile yaptığı 5 maçtan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı da 88-84 kazanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:36
  1. Basketbol
  2. Bayern Münih
  3. Fenerbahçe Beko
  4. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koruyucu aileler 10 ilde en büyük "yuva" oldu
    1. Koruyucu aileler 10 ilde en büyük..
    2. Doğru hastaya, doğru zamanda, doğru..
    3. SEKA Kağıt Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
    4. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Temel..
    5. Arda Turan ve Berkay Şahin hakim..
    6. "Kedi, sevginin kokusuyla sahibine..
    7. İndirimli fiyatlarda "düşük gramaj..
    8. Defterinde yazanlar dehşete düşürdü!
    9. Komşu sele teslim! 300 evi su bastı
    10. Bakan Selçuk açıkladı: Kapatılacak
    11. Otomobille köpeğe kasıtlı çarpma anı..
    12. Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
    13. "Devrimden sonraki en büyüğüyle karşı..
    14. 'Altın Ayı' için 17 film yarışacak
    15. Futsal: 2020 Dünya Kupası Ön Eleme Turu
    16. 'Mandalinalar filmi, sinemanın..
    17. Hamas'tan direnişe "Bitcoin" ile..
    18. Polat Alemdar boşanma kararı aldı
    19. 'Mehmetçik Kutlu Zafer' final..
    20. TCMB Başkanı Çetinkaya: "Enflasyonun..
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!