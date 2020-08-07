  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:47:59 -
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı, Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy da takip etti.

Antrenman öncesinde genel menajer Maurizio Gherardini, saha ortasında teknik heyet ve oyuncularla kısa bir toplantı yaptı.

Başantrenör Igor Kokoskov ile yeni transferler Lorenzo Brown ile Edgaras Ulanovas antrenmanda yer almadı. Bugün İstanbul'a gelecek olan Igor Kokoskov, yarınki antrenmanda takımın başında yer alacak.

Fenerbahçe Beko, Ulanovas ve Brown'un da katılımıyla, gelecek hafta Topuk Yaylası'na giderek kamp çalışması gerçekleştirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?
Eğitim

Üniversitelerin açılış tarihi belli mi?

Üniversitelerin açılış tarihi corona virüsü sürecinde birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Uzaktan eğitim mi olacak sorularının ..
İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı
Gündem

İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte asker uğurlamalarının yapılmayacağını duyurdu.
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Görüntüler şok etti
Yerel

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Görüntüler şok etti

Kocaeli'de yemek vermek için çoban köpeğinin yanına giden kadın, yaşlı bir adamın hayvanı ağaca bağlayıp tecavüz ettiğini gördü. Yakalanınca..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı