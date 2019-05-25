Fenerbahçe Beko, başkentte tur için sahada - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom karşısında 1-0 önde olan sarı-lacivertliler, rakibini yarın Ankara'da yenmesi durumunda yarı finale çıkacak



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde yarın deplasmanda Türk Telekom'u yenmesi durumunda yarı finale yükselecek. Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe, serinin ilk maçında 20 sayı geriye düşmesine rağmen rakibini 82-72 yenip, 1-0 öne geçti. Ankara Spor Salonu'nda saat 17.30'da oynanacak karşılaşmayı da Fenerbahçe Beko kazanırsa, yarı finale çıkan takım olacak. Türk Telekom'un kazanması durumunda yarı finale çıkacak takımı 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak üçüncü ve son maç belirleyecek.

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