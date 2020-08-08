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Spor

Fenerbahçe Beko, başantrenör Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 13:43:17 -
Fenerbahçe Beko, başantrenör Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Igor Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmanın taktik ve şut organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Öte yandan, Sırp başantrenörün antrenman öncesi teknik ve idari kadro ile bir araya geldiği, daha sonra ise basketbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdiği kaydedildi.


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