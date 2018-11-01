0553 313 94 23
impression

Fenerbahçe Bayern'i ezdi geçti!

Fenerbahçe, EuroLeague 5. maçında Alman ekibi Bayern Munih'i 88-84 yenerek gruptaki 4. galibiyetini aldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 23:24
Fenerbahçe Bayern'i ezdi geçti!

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi 5. maçında sahasında Bayern Münih'i 88-84 yenerek 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague 5. maç döneminde Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Başa baş giden maç

İki takım da hücumda etkili maça başladı ve ilk 5 dakikalık bölüm 15-14 temsilcimizin üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin bitimine 1:31 kala 23-26 Bayern üstünüğü olsa da Sloukas'ın sayılarıyla temsilcimiz, ilk çeyreği 28-26 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci çeyrekte de rakibini savunmada durdurmakta zorlanmasına rağmen ilk 5 dakikalık bölümü 43-37 önde tamamladı. Kalan bölümde iki takımın da karşılıklı sayılarıyla ilk yarı 51-48 temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Bayern, ilk 5 dakikalık bölümü 56-61 önde geçti. Kalan bölümde skordaki dengeyi kuran temsilcimiz, üçüncü çeyreği 65-65 eşitlikle tamamladı.

4. galibiyet

Son çeyreğin başında Koponen ve Derrick Williams ile etkili olan Bayern, 7:36 kala 68-71 önde olan taraftı. Sonrasında Vesely ile etkili olan Fenerbahçe, 3:34 kala 79-76'lık üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde hata yapmayan temsilcimiz, karşılaşmadan 88-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague'deki 5. maçında 4. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe'de Luigi Datome 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jan Vesely 16, Nikola Kalinic 11 sayıyla oynadı.

Bayern Münih'te Devin Booker 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Vladimir Lucic 13, Stefan Jovic 12 sayı üretti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 23:24
  1. Fenerbahçe
  2. Bayern Münich
  3. Euroleague

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selami Altınok'tan 'HDP' açıklaması: Gece yarısı bir telefon geldi
    1. Selami Altınok'tan 'HDP' açıklaması:..
    2. Yeni seçilen Brezilyalı ırkçı liderden..
    3. NASA duyurdu! İletişim kesildi...
    4. Avusturya'da binlerce kişiden ırkçı..
    5. Kocaeli'de zincirleme kaza! Ölü ve..
    6. Rus uzmandan kritik S-400 ve Türkiye..
    7. Fenerbahçe Bayern'i ezdi geçti!
    8. NASA açıkladı! İletişimi kaybettik
    9. Almanya'dan dikkat çeken ırkçılık..
    10. İngiltere'de flaş istifa! Bakan..
    11. Küstah Pompeo'dan tehdit gibi..
    12. Merkel tarafını seçti! Yaptırımlar..
    13. Ömür Gedik'ten 'burs' şovu! "İnşallah..
    14. Basit önlemlerle varisten korunmak..
    15. Beyaz çamaşırları beyazlatmanın 3 yolu
    16. ABD'de flaş iddia! Trump onu düşünüyor
    17. Sırt kaşıntısına ne iyi gelir?
    18. Geniz eti sorunlarının belirtileri..
    19. Saçkıran neden olur? Nasıl tedavi..
    20. Çocuğunuzda tırnak yeme alışkanlığı..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    Dehşet anları böyle anlattı: Bebek gibi oynadı benimle, bir ara kendimi bırakayım yesin beni dedim
    Dehşet anları böyle anlattı: Bebek gibi oynadı benimle, bir ara kendimi bırakayım yesin beni dedim