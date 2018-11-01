Fenerbahçe Bayern'i ezdi geçti!

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi 5. maçında sahasında Bayern Münih'i 88-84 yenerek 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague 5. maç döneminde Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Başa baş giden maç

İki takım da hücumda etkili maça başladı ve ilk 5 dakikalık bölüm 15-14 temsilcimizin üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin bitimine 1:31 kala 23-26 Bayern üstünüğü olsa da Sloukas'ın sayılarıyla temsilcimiz, ilk çeyreği 28-26 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci çeyrekte de rakibini savunmada durdurmakta zorlanmasına rağmen ilk 5 dakikalık bölümü 43-37 önde tamamladı. Kalan bölümde iki takımın da karşılıklı sayılarıyla ilk yarı 51-48 temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Bayern, ilk 5 dakikalık bölümü 56-61 önde geçti. Kalan bölümde skordaki dengeyi kuran temsilcimiz, üçüncü çeyreği 65-65 eşitlikle tamamladı.

4. galibiyet

Son çeyreğin başında Koponen ve Derrick Williams ile etkili olan Bayern, 7:36 kala 68-71 önde olan taraftı. Sonrasında Vesely ile etkili olan Fenerbahçe, 3:34 kala 79-76'lık üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde hata yapmayan temsilcimiz, karşılaşmadan 88-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague'deki 5. maçında 4. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe'de Luigi Datome 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jan Vesely 16, Nikola Kalinic 11 sayıyla oynadı.

Bayern Münih'te Devin Booker 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Vladimir Lucic 13, Stefan Jovic 12 sayı üretti.