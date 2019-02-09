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Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy: Bunu yapanlar bedelini öder

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Kayserispor maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'u çok sert dille eleştirdi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 02:51
Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy: Bunu yapanlar bedelini öder

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Kayserispor maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.

"Kötü bir mağlubiyet. Kabul edilebilir gibi değil. Futbolun kötüleşmesi için elinden geleni yapan insanlar vardı. Kırmızı kart oyunun gidişatını da etkiledi. Pozisyonlara bakınca çok ağır şeyler söyleyesi geliyor insanın ama söyleyemiyoruz.

Çok kötü bir yönetim vardı.Çifte standart uygulandı. İnsanın çok ağır şeyler söyleyesi geliyor. Mensah'ın 6 faulüne, 2 kere elle oynamasına kart yok, Şamil'in Ekici'ye faulüne bir şey yok. Bunu yapanlar, Türk futbolu önünde bedelini öderler."

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 02:51
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