Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Fenerbahçe başkanlık seçimi ertelendi mi?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; seçim tarihleri bir hafta ileriye alındı. Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama şu şekilde: "12.05.2021 Tarih ve 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilki 29-30 Mayıs 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisi 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın; 16 Mayıs 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Dolayısıyla Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine Tüzüğümüzün 21(5) Maddesi hükmüne uygun olarak Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde, saat 10:30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Fenerbahçe başkanlık seçimi adayları da merak ediliyor.

Ali Koç yeniden aday mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adaylık konusunda “Yeniden aday olacak mısınız?" sorusuna Ali Koç, "Olağan genel kurul yapılacak. Gerekli duyuruları yapacağız. Başkan adaylığım için net bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. İhtiyaçlar ne gerektiyorsa yapacağız." şeklinde konuşmuştu.