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Sosyal Medya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'kupalı' görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'kupalı' görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-18 17:28:00 -

Fenerbahçe Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıklayan ve seçimde Aziz Yıldırım'la karşılaşacak Ali Koç'un geçtiğimiz aylardaki 'kupalı' görüntüsü yeniden gündem oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, tarihi bir seçime gidiyor...

Sarı-lacivertliler, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 30-31 Mayıs’ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihlerinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağını açıklamıştı.

Genel kurula 46 bin 410 üyenin katılacağı belirtilirken, adaylık başvuruları 23 Mayıs saat 18.00’e dek yapılabilecek.

6 yıl sonra yeniden karşılaşacaklar

Bu seçimde mevcut başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli kulüpte 20 yıl görev alan Aziz Yıldırım karşılaşacak.

İki rakip 2018 yılında yapılan seçimli olağan genel kurulda yine aday olmuştu. Ali Koç 16 bin 92 oyla başkanlığa seçilirken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oy almıştı.
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'Kupa' görüntüsü yeniden gündemde

Bu seçim öncesinde ise sosyal medyada paylaşılan bir video yeniden dolaşıma girdi.

Yıldırım'ın yerine Haziran 2018'de büyük beklentilerle Fenerbahçe'nin başkanlığına gelen Ali Koç'un 5 Ocak 2024 tarihinde Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un 'Nedir Ne Değildir?' programında verdiği bir görüntü gündem oldu.

"Ali Koç'un kaldırdığı tek kupa"

Koç'un canlı yayında kupa bardaktan su içtiği an futbolseverlerin dikkatini çekti. Sosyal medyada kullanıcılar, "Ali Koç'un kaldırdığı tek kupa" yorumunda bulunarak başkanın başarısızlığına dikkat çekti.

Ezeli rakiplerine şampiyonluk kaybetti

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana başarının uzağında kalan Koç, geride kalan süreçte yalnızca 1 kupa kazandı.

Süper Lig'de Galatasaray'a 2, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'e 1'er şampiyonluk veren Ali Koç, bu sezonda hedefe bir hayli uzak görünüyor.

Ligin bitimine 2 hafta kala ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, şampiyonluğunu mucizelere bırakmış durumda.

Tek kupayı Jesus kazandırdı

Avrupa kupalarında da istenilen başarıyı kazanamayan Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde kazandığı tek kupa ise geçtiğimiz sezon gelmişti.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunun Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i İzmir'de oynanan maçta Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-0'lık skorla mağlup etmişti.

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