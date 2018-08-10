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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çağrı

Ali Koç, Ankaragücü-Galatasaray maçıyla start alacak yeni sezon öncesi Fenerbahçe taraftarına çağrı yaptı.

10 Ağustos 2018 Cuma 20:45
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çağrı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de bugün başlayacak 2018-2019 sezonu öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan videoda başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"111 yıllık tarihi bir çınar olarak Türk sporunu sevgiyle, mutlulukla ve umutla yarınlara taşımak zorundayız. Can'ların, Lefter'lerin mirasının daima iyilik saçabilmesi, İhsan teyze ve Mümtaz amcanın aşkının hep devam edebilmesi ve Fenerbahçe ile ilk kez buluşan çocukların heyecanının hiç bitmemesi için haykırıyoruz. Statta, sokakta ve sosyal medyada, 'Fenerbahçe büyüktür, küfür etmez' diyoruz. Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda herkesi yeniden saygıya davet ediyoruz."

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 20:45
  1. Fenerbahçe
  2. Ali Koç
  3. Süper Lig

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