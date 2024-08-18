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Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a madde yağdığı ve yere düştüğü anlar…
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a madde yağdığı ve yere düştüğü anlar…

Yeniakit Publisher
2024-08-18 08:45:00 -

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldığı ve bu sırada yere düştüğü anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olay, büyük tepki toplarken, güvenlik önlemlerinin yetersizliği de gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenildi. İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada birisinden aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü.

DHA'nın haberine göre; Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya girip Fenerbahçe tribünlerine giden ardından dönüşte yere düşen Ali Koç’u Fatih Özkan isminde bir görevlinin ittiği ifade edildi. Yoğun güvenlik koruması eşliğinde güney tribünün önünden geçtiği sırada Özkan tarafından fiziksel müdahaleye maruz kalan Koç bir anda kendini yerde buldu. Fatih Özkan’ın Göztepe’de resmi bir yönetici olmadığı sadece görevli olduğu açıklandı. Özkan, polisler tarafından gözaltına alındı.

 

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Yorumlar

Abdullah

Alçak herif arkadan gelip itiyor başkanı.
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