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Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Konya'da soyunma odasına indi

Bu sezon deplasmanda ilk kez galip gelen Fenerbahçe'de Başkan Koç takımın soyunma odasına indi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:39
Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Konya'da soyunma odasına indi

Bu sezon deplasmanda ilk kez galip gelen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç takımın soyunma odasına gitti. Karşılaşmanın ardından 3 puanın sevincini yaşayan Başkan Koç ve yöneticiler, teknik heyet ve oyuncuların yanına giderek, tebrik etti. Galibiyetten dolayı takımını kutlayan Ali Koç, gelecek maçlar için de başarı dileyip, kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

ŞANSSIZLIK BİTTİ

Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, 6 resmi maç sonra kalesinde gol görmedi. Benfica ile oynanan 2 Şampiyonlar Ligi eleme maçı ve ligdeki ilk 4 maçta 8 gol yiyen sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor deplasmanında bu şanssızlığını kırdı. Sarı-lacivertliler ilk kez bir resmi maçta kalesini gole kapattı.

İLK GALİBİYET

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor deplasmanında ilkleri yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu, teknik direktör olarak takımının başında ilk deplasman galibiyetini aldı. Hollandalı hoca daha önce 2'si, 1'i Avrupa'da 3 deplasmanda 3 yenilgi görmüştü. Öte yandan, Fenerbahçe hem ligde hem de resmi maçlarda bu sezon ilk kez dış sahada gülmeyi başardı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:39
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