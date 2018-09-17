Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Konya'da soyunma odasına indi

Bu sezon deplasmanda ilk kez galip gelen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç takımın soyunma odasına gitti. Karşılaşmanın ardından 3 puanın sevincini yaşayan Başkan Koç ve yöneticiler, teknik heyet ve oyuncuların yanına giderek, tebrik etti. Galibiyetten dolayı takımını kutlayan Ali Koç, gelecek maçlar için de başarı dileyip, kısa bir konuşma gerçekleştirdi.



ŞANSSIZLIK BİTTİ



Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, 6 resmi maç sonra kalesinde gol görmedi. Benfica ile oynanan 2 Şampiyonlar Ligi eleme maçı ve ligdeki ilk 4 maçta 8 gol yiyen sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor deplasmanında bu şanssızlığını kırdı. Sarı-lacivertliler ilk kez bir resmi maçta kalesini gole kapattı.



İLK GALİBİYET



Fenerbahçe, Atiker Konyaspor deplasmanında ilkleri yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu, teknik direktör olarak takımının başında ilk deplasman galibiyetini aldı. Hollandalı hoca daha önce 2'si, 1'i Avrupa'da 3 deplasmanda 3 yenilgi görmüştü. Öte yandan, Fenerbahçe hem ligde hem de resmi maçlarda bu sezon ilk kez dış sahada gülmeyi başardı.