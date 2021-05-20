Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kararını açıkladı

Başkanlığı sürecinde Fenerbahçe'de herhangi bir başarı elde edemeyen Ali Koç açıklamalarda bulundu. Bir dönem daha Fenerbahçe'de devam etmek istediğini söyleyen Koç, "Önümüzdeki sezon şampiyon olabilecek bir kadromuz var, eklemeler yapacağız" dedi.

Ali Koç'un açıklamasında satırbaşları şu şekilde:

"Geçen yıldan beri olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Spor camiasının hiç deneyimlemediği ve görülmesi zor bir süreç yaşadık. Her şey normalin dışındaydı. İnşallah bu süreç daha fazla sürmez.

Çocukken bir taraftar olan ben, en büyük sevdam olan kulübümüzde hizmet etmekteyim. 2006 yılında yönetim kurulu üyesi oldum, 6 yıl geçirdik. Çok şey yaşadık. 6 yıllık dönemde yöneticilik olarak şampiyonluk sevinci de tattık, son hafta kaçan şampiyonluklar da oldu.

"İyi ki Fenerbahçeliyim"

Milyonlarla şampiyonluk sevinci yaşarken de, camiamızla omuz omuza hain terör örgütüyle mücadele ederken de 'İyi ki Fenerbahçeliyim' dedim. Çocuklarıma da bunu dedirtmeye çalışıyorum...

"Yayıncı kuruluş çamura yattı"

Yayıncı kuruluş çamura yatarak bir kez dah pazarlık yaptı. Küçülen pasta 21 takıma dağıldı. Yayın gelirlerinden etkilendik.

"Derinden yaralandık"

Futbolda hedeflediğimiz noktaya maalesef gelemedik. İlk iki seneye nazaran şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Derinden yaralandık. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Biz hedefi tuttursaydık, tahminimizi de tutturduğumuz ortaya çıkacaktı. Çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen, bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik.

"Şampiyonluğa hazır kadro var"

Önümüzdeki sezon için önümüzün açık olduğunu, gelecek sezon ligin en iddialı takımı olacağımızı ve önümüzdeki sezonki kadromuzun %70'inin hazır olduğunu söyleyebilirim.

Ülkemizde başka unsurlar da söz konusu. Ligde sıralamayı belirleyen unsurlar; ne yazık ki TFF yönetiminin anlayışı, adaletsiz kararlar, ülkemize has bir şekilde futbolu etkiliyor.

"Hatalarımızdan dersler aldık"

Birçok hatamız oldu, onlardan çok büyük dersler aldık.