Fenerbahçe, Başakşehirli yıldızı istedi!
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in deneyimli sol beki Gael Clichy için transfer teklifinde bulundu.02 Eylül 2019 Pazartesi 17:16
Fenerbahçe, transfer sezonunun son gününde atağa kalktı. Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.
Haber Global'in haberine göre Fenerbahçe, Fransız sol bek Gael Clichy için Medipol Başakşehir'in kapısını çaldı. Sarı lacivertli takım, Teknik Direktör Okan Buruk'un kararını bekliyor.
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