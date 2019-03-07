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Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

07 Mart 2019 Perşembe 17:23
Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın sonrasında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.


Fenerbahçe, cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:23
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