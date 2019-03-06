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Fenerbahçe, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 25.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:48
Fenerbahçe, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösterecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.


Rizespor galibiyetiyle moral kazanan Fenerbahçe, ligin 25. haftasında lider Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda egzersiz çalışmaları yapan oyuncular ikinci bölümde ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından iki gruba ayrıldı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla noktalandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:48
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