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Fenerbahçe, Barış Alıcı’yı Rizespor’a kiraladı

Fenerbahçe, Barış Alıcı’nın 1 yıllığına Çaykur Rizespor’a kiralandığını açıkladı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:16
Fenerbahçe, Barış Alıcı’yı Rizespor’a kiraladı

Fenerbahçe, Barış Alıcı’nın 1 yıllığına Çaykur Rizespor’a kiralandığını açıkladı.


Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gönderdiği genç futbolcu Barış Alıcı’yı, bu kez de 1 yıllığına Çaykur Rizespor’a kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor’da başarılar dileriz."


22 yaşındaki futbolcu Yeni Malatyaspor’da görev aldığı 10 maçta 2 gol, 1 asiste imza atmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:16
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