Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçında gol düellosu!

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, bu kapsamda Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler mücadeleye Volkan, İsmail, Skrtel, Sadık, Şener, Jailson, Eljif, Ferdi, Dirar, Valbuena, Slimani 11'iyle çıktı. Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli formayla ilk mücadelesine çıkarken uzun süre kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Volkan Demirel ve Nabil Dirar da maça 11'de başladı.

Fenerbahçe, 6. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanatta gelişen atakta açılan ortaya ceza sahası içinde yarım vole ile vuruşunu gerçekleştiren İsmail Köybaşı, takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal, ikinci yarıya tam 10 oyuncu değişikliği ile başladı. Volkan yerini Harun'a, Şener Isla'ya, Sadık Reyes'e, İsmail Hasan Ali'ye, Skrtel Neustadter'e, Ferdi Mehmet Ekici'ye, Jailson, Mehmet Topal'a, Eljif Ayew'e, Valbuena Frey'e, Slimani ise Soldado'ya bıraktı.

Dakikalar 51'i gösterdiğinde AZ Alkmaar Seuntjens'in golüyle skoru eşitledi.

Bu golden 3 dakika sonra Soldado'nun asistini gole çeviren Mehmet Ekici, Fenerbahçe'yi yeniden 2-1'e getirdi.

Dakikalar 75' igösterdiğinde Seuntjens, yeniden sahne aldı ve Fenerbahçe'de savunmada yapılan hata sonrasında karşı karşıya kaldığı Harun'u mağlup ederek koru 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe'nin 84. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta Hasan Ali Kaldırım, pasını müsait durumdaki Frey'e çıkardı. Frey, sol ayağıyla yaptığı vuruşla skoru 3-2'ye getirdi.

Mücadelede kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.