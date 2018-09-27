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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe kulübü resmi sitesinden Fenerbahçe TV Genel Müdürü Sayın Topaloğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:26
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

İşte o açıklama;

"Kulübümüze bağlı Fenerbahçe Televizyonu'nda 14 yıl boyunca hizmet etmiş olan Fenerbahçe TV Genel Müdürümüz Sayın İhsan Topaloğlu ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kulüp televizyonumuzun kurulmasından gelişmesine, her platformda yayın yapan tek kulüp kanalı olmasına büyük katkıları olan Sayın İhsan Topaloğlu’na özverili çalışmaları ve vermiş olduğu emekleri için teşekkürlerimizi iletiyor, gelecek kariyerlerinde kendisine başarılar diliyoruz"

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:26
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