Fenerbahçe, Ayew’in bonservisini almayı hedefliyor

Fenerbahçe Ayew'den memnun kaldı. Sarı-Lacivertliler, sezon başında Swansea’dan 1.2 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadroya kattığı Ayew’in bonservisini almayı hedefliyor. Ancak satışta belirlenen satın alma opsiyonu ise tam 12 milyon euro. Fenerbahçe’nin böyle bir parayı vermesi ise çok zor. Devre arasında İngiliz ekibinin yöneticileriyle tekrar masaya oturulacak ve pazarlık süreci başlayacak.

GELECEK İÇİN UMUT VERDİ

Sportif Direktör Damien Comolli, Ayew için 12 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapamayacaklarını da daha önce belirtmişti. Ancak Ganalı oyuncunun kısa sürede takıma uyum sağlaması ve gösterdiği performans gelecek için umut verdi. 28 yaşındaki Ganalı yıldız da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta F.Bahçe’de devam etmek istediğinin sinyallerini veriyor. Andre Ayew, F.Bahçe taraftarının gösterdiği ilgiden oldukça memnun.

EN VERİMLİSİ AYEW OLDU

Göztepe ve Yeni Malatya maçlarında performansıyla kuşku yaratan Ayew, Kayseri maçıyla form yakaladı. Kadıköy’de 3-2 kaybedilen maçta şık bir kafa golüne imza attı, Slimani’nin attığı golde de pası o verdi. Deplasmanda kazanılan 1-0’lık Konya maçında da istekli oyunuyla göz doldurdu. Beşiktaş karşılaşmasındaki müthiş kafa golü ve performansıyla kalitesini ispatladı. Onun yokluğundaki 4-1’lik Dinamo Zagreb yenilgisinde Fenerbahçe hücumda çok etkisiz kalmıştı.