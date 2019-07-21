Fenerbahçe, Avusturya'ya gitti - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti- İtalyan ekibi Napoli'ye transferi gündemde olan Eljif Elmas ile Barış Alıcı kamp kadrosunda yer almadı

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