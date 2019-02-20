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Fenerbahçe, Avrupa'da 230. kez boy gösterecek

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında yarın Rusya'da Zenit'le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak.

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:49
Fenerbahçe, Avrupa'da 230. kez boy gösterecek

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında yarın Rusya'da Zenit'le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon

OGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi613117138156
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme321210104737
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
TOPLAM229844897283335

 

- "Kupa 2"de 115 maç

 

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 115 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu 115 maçta rakip fileleri 153 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 08:49
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Zenit

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