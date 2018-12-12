THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fenerbahçe, Avrupa'da 228. randevuda

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak sarı-lacivertliler, uluslararası arenada 228. kez boy gösterecek.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:24
Fenerbahçe, Avrupa'da 228. randevuda

UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon

OGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi593017128055
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme321210104737
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
TOPLAM227834896282334

 

- "Kupa 2"de 113 maç

 

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 113 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, söz konusu 113 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 146 gole engel olamadı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:24
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Spartak Trnava
  4. SÜPERLİG
  5. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu
    1. Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu
    2. Başkentte "sahte reçete" operasyonu
    3. ABD petrol fiyatı tahminini 11 dolar..
    4. TÜBİTAK 15 personel alacak
    5. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde..
    6. Gaziantep Basketbol'da 2 oyuncu üç..
    7. 2019 arz yılı olsun
    8. Sağlık Bakanlığı atama 2019
    9. Ambulansı yerde yatarak böyle bekledi
    10. TCMB'den döviz depo ihalesi
    11. AVM’lerden vazgeçmedik
    12. Piyasaların gözü bu toplantılarda
    13. Kars'ta manevra yapan yük treninin..
    14. İstanbul'da sokak ortasında korkunç..
    15. FETÖ sanığı eski öğretmene hapis..
    16. Gaziantep POMEM'de gıda zehirlenmesi..
    17. Eğitime kar engeli! Öğleden sonra..
    18. 2019 asgari ücret ne kadar oldu?
    19. Erdoğan'ın, "Bir dur" dediği Aylin, o..
    20. Gram altın, güne yükselişle başladı
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir