Fenerbahçe Atina’yı sessizliğe gömdü: Son saniye basketiyle Panathinaikos’u devirdi!

Avrupa’nın bir numaralı basketbol organizasyonunda Fenerbahçe fırtınası esmeye devam ediyor. Atina Telekom Center’da tansiyonun bir an bile düşmediği maçta, Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri hem tribün baskısını hem de rakibini son nefeste geçmeyi başardı.

TARIK BİBEROVİC ATİNA'YI YAKTI

Fenerbahçe Beko, 28. hafta mücadelesinde Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’a konuk oldu. Maç boyunca müthiş bir performans sergileyen Tarık Biberovic, attığı 26 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken zaferin mimarlarından biri oldu. Maçın son saniyelerine 83-83 eşitlikle girilirken, sahneye çıkan Wade Baldwin imkansızı başararak son saniye basketiyle Atina’da fişi çekti.

MAÇ SONU BÜYÜK GERGİNLİK

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle 28 maçta 20 galibiyete ulaşarak liderliğini perçinledi. Baldwin’in galibiyet basketi sonrası Panathinaikoslu Mathias Lessort’un oyuncumuza saldırmaya çalışması sahada gerilimi zirveye taşıdı. Oyuncular arasında çıkan arbede teknik heyetlerin araya girmesiyle yatıştırıldı. İstanbul’daki ilk maçı kaybeden Fenerbahçe, bu galibiyetle rövanşı da Atina’da almış oldu.