  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein’in bağlantılarına perde çekme girişimi Batı medyasından Moossad'a uşaklık Sadece devlet başkanları davet ediliyordu: Abdi'ye skandal davet Yunanistan ve İtalya panikte! Libya'nın petrolü ve gazı Türkiye yolunda Başıboş köpek mağdurları yeni Bakan Çiftçi’den umutlu: Erzurum'daki gibi sıfırlayın Koca vekillerin Meclis tutanaklarından haberi mi yok yoksa yalan mı söylüyorlar? CHP’nin iddiaları birer birer çürüdü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ölçekte yıldızımız parlıyor Türkiye, dengeli güvenlik politikasıyla Afrika’ya hakim Hem sahada hem masada söz sahibi Düzenleme TBMM’ye sunuldu! Memurlara çifte ikramiye önerisi Milli Eğitim Bakanı sadece bazılarını paylaştı 24 yılda eğitimde nereden nereye Özgür Özel'in yalanlarını sıralayan Bakan Kurum: Belediyelerde yolsuzluğun kitabını yazdınız kitabını...
Spor Fenerbahçe Atina’yı sessizliğe gömdü: Son saniye basketiyle Panathinaikos’u devirdi!
Spor

Fenerbahçe Atina’yı sessizliğe gömdü: Son saniye basketiyle Panathinaikos’u devirdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Atina’yı sessizliğe gömdü: Son saniye basketiyle Panathinaikos’u devirdi!

EuroLeague lideri Fenerbahçe Beko, Atina'da oynanan olaylı maçta Panathinaikos AKTOR'u Wade Baldwin'in bitime saliseler kala attığı basketle 85-83 mağlup etti. 20'nci galibiyetini alan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Avrupa’nın bir numaralı basketbol organizasyonunda Fenerbahçe fırtınası esmeye devam ediyor. Atina Telekom Center’da tansiyonun bir an bile düşmediği maçta, Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri hem tribün baskısını hem de rakibini son nefeste geçmeyi başardı.

TARIK BİBEROVİC ATİNA'YI YAKTI

Fenerbahçe Beko, 28. hafta mücadelesinde Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’a konuk oldu. Maç boyunca müthiş bir performans sergileyen Tarık Biberovic, attığı 26 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken zaferin mimarlarından biri oldu. Maçın son saniyelerine 83-83 eşitlikle girilirken, sahneye çıkan Wade Baldwin imkansızı başararak son saniye basketiyle Atina’da fişi çekti.

MAÇ SONU BÜYÜK GERGİNLİK

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle 28 maçta 20 galibiyete ulaşarak liderliğini perçinledi. Baldwin’in galibiyet basketi sonrası Panathinaikoslu Mathias Lessort’un oyuncumuza saldırmaya çalışması sahada gerilimi zirveye taşıdı. Oyuncular arasında çıkan arbede teknik heyetlerin araya girmesiyle yatıştırıldı. İstanbul’daki ilk maçı kaybeden Fenerbahçe, bu galibiyetle rövanşı da Atina’da almış oldu.

 

Anadolu Efes 9 maç sonra galibiyet elde etti: Valencia’yı devirdi!
Anadolu Efes 9 maç sonra galibiyet elde etti: Valencia’yı devirdi!

Spor

Anadolu Efes 9 maç sonra galibiyet elde etti: Valencia’yı devirdi!

Milli Basketbolcu Tarık Biberovic Red Bull Sporcusu Oldu
Milli Basketbolcu Tarık Biberovic Red Bull Sporcusu Oldu

Spor

Milli Basketbolcu Tarık Biberovic Red Bull Sporcusu Oldu

Fenerbahçe, kaptanıyla yeni sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, kaptanıyla yeni sözleşme imzaladı

Spor

Fenerbahçe, kaptanıyla yeni sözleşme imzaladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu
Gündem

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

CHP’li belediyelerde ayyuka çıkan ahlaksızlık ve taciz skandalları toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ederken, malum zihniyetin kalemşo..
Düzenleme TBMM’ye sunuldu! Memurlara çifte ikramiye önerisi
Ekonomi

Düzenleme TBMM’ye sunuldu! Memurlara çifte ikramiye önerisi

TBMM'ye memurları ilgilendiren bir yasa teklifi sunuldu. Teklifle memurlara yılda en az iki kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi ön..
Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!
Gündem

Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!

Ümit Özdağ’ın İskilipli Atıf Hoca’nın mezarında anma programına katılıp dua okuduğu için ‘Vatana ihanetten yargılayacağım’ dediği Mustafa Çi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23