Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy: Daha fazla kırmızı kart Galatasaray tarafına çıkmalıydı

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, 2-2 sona eren Galatasaray derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.



Galatasaray karşısında galibiyeti kaçırdıklarını ifade eden Özsoy, "Galatasaray yönetimine teşekkür ederiz, çok iyi ağırlandık. Üzüntümüz çok büyük, genç kardeşimizi kaybettik. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyoruz, farklı olabilirdi. Saha içerisinde yaşananlar sahada kaldı, dışarıda herhangi bir olay yaşanmadı. Penaltı pozisyonunda düşüncem, geçen hafta Benzia'ya verilen penaltı gibi. 2-0 iken skor bizim de birkaç şikayetimiz var, 2-2 iken bazı pozisyonlar var" dedi.

''DAHA FAZLA KIRMIZI KART GALATASARAY TARAFINA ÇIKMALIYDI''



Maçtan sonra çıkan kırmızı kartların adil olmadığının altını çizen Özsoy, "Çıkan kırmızı kartlar için itirazımız var. Fatih Terim'in sözlerine ben bir şey diyemem, kendisine sorun. Hocanın bize karşı davranışı iyiydi ama saha içerisini bilemem. Maçtan sonra daha fazla kırmızı kart Galatasaray tarafına çıkmalıydı. Fatih hoca diyorsa ki bize bir haksızlık var, biz de diyoruz ki bize de bir haksızlık var" şeklinde konuştu.



Yeni teknik direktör hakkında da konuşan Özsoy, "Teknik direktör konusunda da çalışmalarımız devam ediyor, yönetim kurulumuzda görüşüyoruz ve yakın bir zamanda sonuca ulaşacağını düşünüyorum, gereken açıklamayı da zaten yaparız" ifadelerini kullandı.