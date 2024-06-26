Fenerbahçe, Arda Güler'in yerine istiyordu! İlk açıklaması 'Fenerbahçe'yi sevmem' oldu
Trabzonspor’un yeni genç yıldızı Cihan Çanak’ın 7 ay önce verdiği röportaj gündem oldu. Cihan Çanak, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyordu.
Trabzonspor’un yeni genç yıldızı Cihan Çanak’ın 7 ay önce verdiği röportaj gündem oldu. Cihan Çanak, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyordu.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Cihan Çanak’ın Standard Liege forması giydiği dönemde anket röportaj kendisine sunulan takımlar arasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yer alırken Trabzonspor’un yer almaması genç yıldızın dikkatini çekti.
ÖZELLİKLE FENERBAHÇE'Yİ SEVMEM
Cihan Çanak açıklamasında, “3 takım koyulmuş ama orada sevdiğim kimse yok. Trabzonspor yok. Oradaki 3 takımı sevmem. Özellikle Fenerbahçe’yi sevmem. Çünkü ben Trabzonluyum” ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor ile anlaşma sağlayan Cihan Çanak’ın Trabzon’a gelerek yeni sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.