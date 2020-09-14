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Spor Fenerbahçe aradığını Porto'da buldu
Spor

Fenerbahçe aradığını Porto'da buldu

Fenerbahçe, Porto’ya golcü Ze Luis için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 09:15:00 -
Fenerbahçe aradığını Porto'da buldu

Bu sezon şampiyonluk hedefleri olan Fenerbahçe, transfer çalışmasına hız verdi.

Vedat Muriç’in İtalya Seri A takımı Lazio’ya transfer olması sonrası forvet arayışlarına girdi.

Fenerbahçe’nin Vedat Muriç’in yerine alacağı ismi Porto’da buldu. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın da ilgilendiği golcü oyuncu Ze Luis ile ilgileniyor.

Fenerbahçe, 29 yaşındaki golcü Ze Luis için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Yeşil Burun Adalı santrforun gücel piyasa değeri 8 milyon Euro. Burak Yılmaz’ı Lille’ye yollayan Beşiktaş’ta golcü için Ze Luis’in peşinde düştü.

Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 19 maça çıkan Ze Luis, 7 gol attı.

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