Fenerbahçe aradığını Porto'da buldu
Fenerbahçe, Porto’ya golcü Ze Luis için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.
Bu sezon şampiyonluk hedefleri olan Fenerbahçe, transfer çalışmasına hız verdi.
Vedat Muriç’in İtalya Seri A takımı Lazio’ya transfer olması sonrası forvet arayışlarına girdi.
Fenerbahçe’nin Vedat Muriç’in yerine alacağı ismi Porto’da buldu. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın da ilgilendiği golcü oyuncu Ze Luis ile ilgileniyor.
Fenerbahçe, 29 yaşındaki golcü Ze Luis için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Yeşil Burun Adalı santrforun gücel piyasa değeri 8 milyon Euro. Burak Yılmaz’ı Lille’ye yollayan Beşiktaş’ta golcü için Ze Luis’in peşinde düştü.
Geçen sezon Portekiz Ligi'nde 19 maça çıkan Ze Luis, 7 gol attı.