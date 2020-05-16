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Spor

Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu! Mirko Maric hamlesi

Forvet hattına takviye yapacak olan Fenerbahçe, Hırvat temsilcisi Osijek'de top koşturan Mirko Maric'i yakın markaja aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:54:00 -
Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu! Mirko Maric hamlesi

Hırvatistan'da yayın yapan Bljesak, dün Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriqi'nin yüksek bir bedelle satılması halinde sarı-lacivertlilerin Mirko Maric'i renklerine katacağı ileri sürüldü.

Sürpriz golcü

Hırvat ekibi Osijek ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.88 boyundaki forvet, bu sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 19 gol sevinci yaşadı.

Bosna Hersek asıllı olan 24 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda gösterdiği performansla Hırvatistan'da öne çıkan isimlerden oldu. Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 2 kez giyen Maric, kariyerinde Brijeg, Lokomotiv Zagreb, Videoton'da oynadı.

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Yorumlar

Sakaryali

Messide gelse ronaldoda gelse bu takimdan bir halt olmaz yonetim abdullah avciyi getitecekmis yahu avcinin f.bahcede ne isi var yonetim insallah takimin basina Emre istiyor diye avciyi getirnez
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