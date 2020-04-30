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Spor

Fenerbahçe antrenmanlara başlıyor

Fenerbahçe kulübü, 4 Mayıs Pazartesi günü Can Bartu Tesisleri’nde antrenmanlara başlanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:10:44 -
Fenerbahçe antrenmanlara başlıyor

Fenerbahçe kulübü, 4 Mayıs Pazartesi günü Can Bartu Tesisleri’nde antrenmanlara başlanacağını açıkladı.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbol Takımımız, 4 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gruplar halinde çalışmalara başlayacak. Her grupta 4 futbolcumuz bulunacak. Aynı gruptaki oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenmanlarını yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir sonraki gruptaki oyuncular tesislerimizde saha çalışmalarına başlayacak" denildi.

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