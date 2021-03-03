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Spor Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından kampa girdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 20:00:00 -
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçeli oyuncular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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