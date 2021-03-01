Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas yaparak sürdürdükleri idmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.
Saha çalışmalarına başlayan Luiz Gustavo'nun, takımdan ayrı özel program dahilinde antrenmanı tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.