Fenerbahçe Antalya’da! Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Havalimanında kendisini bekleyen otobüse binen kafile, konaklayacakları Alanya ilçesindeki otele hareket etti. Fenerbahçe ile haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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